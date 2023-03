Mineinvestment Rohstoffe u. mehr

Die Grundlage meiner Handelsidee liegt in der Anwendung antizyklischer Investitionen, bei denen frühzeitig mittel- und langfristige Trendwechsel erkannt und genutzt werden sollen. Mein Ziel ist es, lukrative Einstiegschancen in Öl, Edelmetalle und Rohstoffaktien zu identifizieren, um so erfolgreich am Markt zu agieren. Dabei möchte ich flexibel sein und alle Rohstoff-Sektoren berücksichtigen können. Vorwiegend sollen US- und internationale Aktien sowie Hebelprodukte gehandelt werden, gelegentlich sollen auch ETFs und Anlagezertifikate zum Einsatz kommen. Mein Anlagehorizont ist mittel bis langfristig ausgerichtet und konzentriert sich darauf Rohstofftrends frühzeitig zu erkennen sowie die dazu lukrativsten Minenaktien am Markt zu identifizieren. Wir sind keine Daytrader, sondern behalten den langfristigen Trend im Blick und handeln stets antizyklisch. Im Fokus stehen bei uns folgende Rohstoffe: Gold, Silber, Seltene Erden, Kupfer, Öl & Gas, Kobalt, Nickel sowie Uran!