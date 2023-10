DividendenMonster

Dieses Wikifolio investiert in Unternehmen, welche die größten Geld-Beträge an Dividendenzahlungen an ihre Aktionäre ausschütten. Es geht also nicht um Dividendenrendite, sondern um Gesamtausschüttung an alle Aktionäre. Bevorzugt werden Aktien aus USA, Großbritanien und die Schweiz. Die Titel werden auch nach der Höhe der Gesamt-Dividendenzahlung gwichtet. (Nicht nach Dividendenrendite!). Die Anpassung der Gewichte (Re-balancing) erfolgt mindestens 1x pro Jahr. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.