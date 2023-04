MVP Global Crypto

Ein gut strukturiertes und durchgehend gemanagtes Crypto- bzw. Blockchain Portfolio, das vor allem diejenigen ansprechen soll, die in den Cryptomarkt investieren und davon profitieren wollen, ohne sich viel mit der Materie beschäftigen zu müssen bzw. ohne dass direkt in Kryptowährungen investiert werden muss. Ziel ist die langfristige Anlage - es handelt es sich also um ein HODL Portfolio - wobei bei zu erwartenden Schwächen des Marktes auch mal eine Zeit lang aus den Werten gegangen und Cash gehalten wird, um die bestmögliche Performance zu erreichen. Die enthaltenen Werte sind vor allem die vielversprechensten Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co.), sowie solide Blockchain Aktien, die durch eine Beimischung von aufstrebenden Geheimtipps aus dem Kryptospace und Kryptowährungen mit hohem Potential zu einer beständigen und hohen Rendite führen sollen, ohne allzu großen Risiken ausgesetzt zu sein.