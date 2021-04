Nordic Innovation Fund

Handelsidee

Dieses Wikifolio "Nordic Chances" soll den nordeuropäischen Markt abdecken. Genauer werden börsengelistete Unternehmen aus den Ländern Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland im Fokus dieser Anlagestrategie liegen. Die Länder im Norden Europas gehören seit Jahren zu den innovativsten und wohlhabendsten Nationen dieser Erde. In vielen Bereichen der Wirtschaft nehmen sie Vorreiterrollen und Vorbildfunktionen ein. Die Lebensqualität erreicht ebenfalls in den meisten Rankings Spitzenpositionen und die Menschen dort gehören zu den glücksichten auf diesem Planeten. Gleichzeitig profitieren die nordischen Länder von einer unvergleichlichen wirtschaftlichen und politischen Stabilität.

Dieses Wikifolio soll an dem Erfolg der nordischen Länder partizipieren.



Das Portfolio wird aktiv gemanagt. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand mehrerer Kriterien. Dabei spielen insbesondere Innovationsgeist, ein gutes Management des Unternehmens, ein skalierbares Geschäftsmodell sowie ein zukunftsfähiger und wachstumsstarker Markt eine Rolle. Ein weiteres wichtiges Auswahlkriterium ist zudem die Nachhaltigkeit eines Unternehmens. Neben Einzelaktien können auch ETFs gehandelt werden. Dieses Portfolio fokussiert sich vor allem auf skalierbare Wachstumswerte und lässt sich von keinem aktuell verfügbaren ETF abbilden. mehr anzeigen