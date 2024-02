Nasdaq 100 x 3

In diesem Wikifolio soll ueberwiegend in 3-fach gehebelte ETFs auf den Nasdaq 100 investiert werden. Im Gegensatz zur allgemeinen Annahme, dass gehebelte Produkte "Teufelszeug" sind und ausschliesslich zur kurzfristigen Spekulation geeignet sind, moechte ich auf folgende wissenschaftliche Ausarbeitung verweisen: https://www.ddnum.com/articles/leveragedETFs.php Im Wesentlichen zeigt dieser Backtest, dass ein Hebel zwischen 2 und 3 auch fuer Long-Term-Investments auf Indizes geeignet und sehr lukrativ sein kann! Statt eines simplen "Buy-and-Hold-Ansatzes", soll hier versucht werden die Performance wie folgt zu steigern: Im Zuge langjaehriger Aufbauarbeit (ich beschaeftige mich seit ca. 5 Jahren intensiv mit dem Thema Boerse und Trading) und Recherche (mit tausenden von Setups auf hunderte von Underlyings auf verschiedenen Zeitebenen...), habe ich nun meines Erachtens eine zufriedenstellende Kombination gefunden, die laut fundiertem Backtest aeusserst vielversprechend erscheint! Mit Hilfe eines eigens entwickelten Indikator-Setups aus Moving Averages, dem RSI + Parabolic SAR soll lediglich EINMAL WOECHENTLICH (entspannteres Swing-, statt hektisches Daytrading) ueberprueft werden, ob eine 3-fach Long- oder Short-Position auf den Nasdaq 100 eingenommen wird. In volatilen Phasen (ich beziehe hier den VIX mit ein) ohne klare Richtung darf & soll das Risiko bestmoeglich minimiert werden. Hierzu soll in den VIX investiert (Short-Put mit niedrigem Hebel), oder eine Cash-Position in Hoehe von bis zu 100 % aufgebaut werden.