Euro am Sonntag Next Gen Tech

Handelsidee

Mit dem wikifolio soll im globalen Technologiesektor mit Schwerpunkten bei Software und Halbleitern sowie deren Zulieferindustrien investiert werden. In der Regel sollen das Aktien von Firmen sein, die stark wachsen könnten, weil sie Technologietrends prägen, begründen oder mitbestimmen.



Grundsätzlich kommen alle Bereiche in Frage, wo Anleger mit technologischem Fortschritt oder Umbrüchen hohe Wertsteigerungen erreichen können. Zum Beispiel: Cloud, Cybersecurity, das Internet der Dinge, der große Umbruch in der Autobranche, Mobilfunkstandards, soziale Netzwerke, Bezahlsysteme oder Medizintechnik.



Von Technologie bestimmte Märkte wandeln sich stärker als andere Märkte. Nischen mit hohem Wachstum entstehen und vergehen manchmal auch sehr schnell. In einigen Märkten sind dominierende Unternehmen gut bekannt, in vielen anderen Märkten ist das nicht offensichtlich. Beide Szenarien bieten Potenzial für hohe Wertsteigerungen. Langfristig gibt es in jedem Segment Giganten, Aspiranten, also Aufsteiger, Firmen im Wandel und aussichtreiche Comeback-Kandidaten, sowie Nischenkönige. Das sind Unternehmen, die in speziellen Wachstumsmärkten dominieren. Die Auswahl der Aktien soll weitgehend auf diese drei Kategorien ausgerichtet sein.



Bei der Auswahl von Investments soll auch anhand von Bewertungskennziffern wie etwa KGV, KCV oder KBV analysiert werden. Zur Optimierung des Timings beim Kauf sollen bei Bedarf auch die charttechnische Analyse und Momentum-Ansätze hinzugezogen werden. Die Gewichtung einzelner Werte sollte tendenziell im einstelligen Prozentbereich liegen. Es kann ein Cashbestand gehalten werden, der im Regelfall nicht die Mehrheit des wikifolios ausmachen soll. Vereinzelt können ETFs als Ergänzung beigemischt werden. Der Anlagehorizont soll flexibel sein. Es soll Mittel- bis Langfristigkeit angestrebt werden, ohne kurzfristiges Handeln auszuschließen.

