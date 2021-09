No brain no pain

Handelsidee

Mit diesem Wikifolio soll eine langfristige Wertsteigerung über viele Jahre bei geringen Schwankungen durch aktives Risikomanagement erzielt werden.

In diesem Wikifolio soll mit breiter internationaler Streuung bevorzugt in Aktien und Aktien-ETFs investiert werden. Investiert wird in eine Auswahl von Positionen, die zu den größten in den wikifolios der Top-Trader*innen (nach wikifolio-Ranglisten-Punkten) gehören (no brain). Im Fokus sollen dabei besonders wachstumsstarke Sektoren und Unternehmen stehen. Für das Timing von Käufen und Verkäufen sollen in der Regel auch Instrumente der technischen Analyse zum Einsatz kommen, v.a. Durchschnitts- und Trendlinien, MACD, RSI, Bollinger Bänder.

Das wikifolio soll aktiv gemanagt und kommentiert werden. Die Haltedauer einzelner Positionen orientiert sich an den Positionsänderungen der wikifolio-Top-Trader*innen.

In turbulenten Börsenphasen soll die Wertentwicklung des Portfolios durch eine hohe Cash-Quote, Short-ETFs und alternative Anlageklassen gesichert werden (no pain).

Wertsteigerung und Wertschwankung des Wikifolios müssen sich an einem Buy-&-hold-Investment in Nasdaq-100-ETFs messen lassen. mehr anzeigen