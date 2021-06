Norwegischer-Staatsfond

Handelsidee

Sehr geehrte Investoren,



dieses Portfolio bildet bestmöglich den Norwegischen Staatsfond ab.

Die Norweger werden die reichsten Bürger der Welt sein und dies nicht weil sie selber besonders aktiv am Aktienmarkt sind, sondern dank des Norwegischen Staatsfonds der als Rente der Norweger fungiert.



Er ist der größte Fond der Welt und der Grundbaustein des Fonds wurde schon 1967 aufgesetzt um die Öleinnahmen für die spätere Generation anzulegen.

Der Staatsfond stellt eine wahre Erfolgsgeschichte dar wenn man sich die Entwicklung des Fondvolumens ansieht. Der Fond hat 2020 mit einem Volumen von 1275 Milliarden $ abgeschlossen.

Der Staatsfond investiert aktuell in 9123 Unternehmen aus 73 Ländern.



Der Norwegische Staatsfond Investiert sowohl in Aktien als auch in Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilien. Hierbei darf die Aktienquote maximal 75%, die Anleihenquote maximal 30% und die Immobilienquote maximal 7% betragen.





Der Staatsfond hat seit 1998 bis heute eine jährliche Rendite von 6,3% erziehlt. Das Ziel des Wikifolios ist es die Performance und Anlageklassen abzubilden.

Die Gewichtungen werden einmal jährlich oder bei meiner Nasicht nach zu großen abweichungen rebalanciert.



Die Aufteilung des Wikifolios sieht aktuell wie folgt aus



Aktien = 72,5%

Anleihen = 25% bestehend aus 18,75% Staatsanleihen und 6,25% Unternehmensanleihen

Immobilien = 2,5% bzw. inkl. den Immobiliengesellschaften 5,64%



Die Aktien wurden wie folgt unterteilt



Europa 33,04

bestehend aus



Großbritannien 7,25

Euroland 14,89

Westeuropa ex Euro 7,61

Schwellenl. Europa 1,22

Afrika 0,94

Mittlerer Osten 1,12



Amerika 47,04

bestehend aus



USA 44,91

Kanada 0,14

Lateinamerika 1,99



Asien 19,92

bestehend aus



Japan 0,33

Australasien 0,12

Tigerstaaten 7,01

Asien ex-Tigerstaaten 12,46



Kennzahlen des Wikifolios

KGV = 19,09

KCV = 12,36

KBV = 2,79

TER der Produkte im Portfolio = 0,12%



Auf der Seite der Norges Bank können sie die Daten finden.

(Text: Stand 23.05.2021)



MfG

Berkay