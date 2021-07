Handelsidee

PURE FOLIO north-america



- Der Fokus der Anlagestrategie von PURE FOLIO northamerica soll auf dem Konzept des Value Investings liegen



- Für die Bewertung der Unternehmen ist eine Fundamentalanalyse geplant, mit deren Hilfe Investitionsmöglichkeiten überdurchschnittlicher Qualität identifiziert werden sollen



- Wesentliche Orientierung für den Einstiegspreis soll der innere Wert bzw. der faire Preis der Unternehmen sein



- Gekauft werden sollen nur qualitativ hochwertige Unternehmen, die deutlich unterhalb ihres fairen Preises gehandelt werden



- Für die Bewertung der Unternehmen und zum aktiven Management des Portfolios wurde das PURE FOLIO Analysewerkzeug entwickelt



- Die Fundamentalanalyse soll sich auf Unternehmensdaten stützen, die über einen kommerziellen Investmentdienstleister bezogen werden



- Investiert werden soll ausschließlich in Aktien



- Regional soll der Fokus auf Nord-Amerika liegen, sprich es soll ausschließlich in Unternehmen aus den USA und Kanada investiert werden



- Der Anlagehorizont von PURE FOLIO northamerica ist mittel- bis langfristig geplant, so dass die Unternehmen ihr Potenzial realisieren können



- Anpassungen sollen dann erfolgen, wenn sich die Qualität der Unternehmen deutlich verschlechtert oder der Preis signifikant über den inneren Wert steigt



- Für eine angemessene Risikostreuung wird ein Portfolio von ca. 10 Unternehmen angestrebt, wobei ein Minimum von mindestens 5 Unternehmen nicht unterschritten werden soll



- Zur Absicherung der Performance kann es in Phasen allgemeiner Preisübertreibungen an den Märkten zu einer vollständigen Desinvestition kommen

