PythonSpecial Inline preferred

Es ist geplant, in diesem wikifolio vermehrt mit Inline-Optionsscheinen und anderen gehebelten Werten zu handeln. Hierbei können alle möglichen Basiswerte (Aktienindizes, Aktien, Rohstoffe, Devisen, usw.) infrage kommen. Dem Portfolio dürfen jederzeit aber auch beliebige Werte aus dem gesamten wikifolio-Anlageuniversum beigemischt werden. Die gehandelten Inline-Optionsscheine sowie andere (Hebel-)produkte bieten erhöhte Chancen, bergen somit aber auch hohe Risiken, die bis zum Totalverlust führen können. Es ist zwar geplant, bei Knock-Out-Produkten gelegentlich ein Stop-Limit zu setzen, oftmals aber sollen solche Position stattdessen beobachtet und ggf. per Quote-Order-Verkauf vor zu hohen Verlusten geschützt werden. Falls dies nicht geschieht, wird das Risiko, eine Knock-Out-Schwelle zu erreichen, bewusst eingegangen. Für Inline-Positionen können oftmals Limit-Verkaufsorders mit dem Ziel einer vorzeitigen Gewinnmitnahme zum Einsatz kommen. Insgesamt ist bei diesem wikifolio mit höheren Kursschwankungen zu rechnen. Die Auswahl der Werte kann durch technische Analyse (z. B. anhand Liniencharts) oder Fundamentalanalyse (z. B. Zinsentwicklung, Wettbewerbsumfeld, politisches Umfeld) erfolgen. News und Sentimentanalyse können hierbei ebenfalls eine größere Rolle spielen. Analysten-Empfehlungen werden von mir auch gelesen, sollen aber in diesem wikifolio möglichst keinen Einfluss auf entsprechende Entscheidungen haben. Die Haltedauer der Positionen kann sich im Bereich von weniger als eine Stunde bis hin zu mehreren Wochen/Monaten bewegen. Im Falle von Inline-Positionen sollen überwiegend solche mit einer Restlaufzeit von weniger als zwei Monaten ausgewählt werden. Zwischendurch wird der Cash-Anteil im wikifolio vermutlich immer wieder 100% oder zumindest sehr hoch sein. Der geplante Anlagehorizont wird überwiegend kurzfristig sein.