Quantastisch

Das wikifolio soll einem regelbasierter Ansatz mit ETFs folgen. Die Handelssignale sollen von einem eigens dafür entwickelten Analysetool generiert werden. Emotionale Komponenten sollen dadurch vollständig ausgeschlossen werden. Es ist beabsichtigt hauptsächlich auf steigende Kurse zu handeln. In bestimmten Marktphasen können jedoch auch Short-Positionen mit Short-ETFs eingegangen werden. Für Long-Positionen am Aktienmarkt sollen ETFs, v.a. auf den US-Markt, eingesetzt werden. Die Haltedauer einzelner Positionen kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten variieren und ist somit eher kurzfristig. Relevant für die Handelssignale sollen vor allem folgende Punkte sein: 1. Positives gewichtetes Momentum unterschiedlicher Zeiträume 2. Identifikation von übergeordneten Marktphasen 3. Saisonalitäten 4. Antizyklische Einstiege Die Ausstiege erfolgen in der Regel nach folgenden Kriterien: a) Unterschreiten relevanter Kursmarken im Zusammenhang mit saisonalen Faktoren b) Überschreiten bestimmter Volatilitätsmarken c) Berücksichtigung übergeordneter Marktphasen In Schwächephasen kann das virtuelle Kapital kurzfristig in Short-ETFs investiert werden, um möglichst auch von fallenden Kursen zu profitieren. Bei uneinheitlicher Signallage sind auch marktneutrale Ansätze möglich. Auch andere Märkte und Assetklassen wie z.B. Rohstoffe und Edelmetalle in Form von ETCs können im wikifolio abgebildet werden. Instrumente zur Währungsabsicherung können ebenfalls zum Einsatz kommen.