booktrader

Ich werde versuchen durch die Investitionen in verschiedene Assets einen stabilen Wertzuwachs zu erreichen. Dabei wird in Aktien, Fonds, ETF´s, Wikifolios und in besonderen Marktphasen auch in Derivate investiert. In unsicheren Marktphasen kann der Cash Bestand hoch sein. Es sollen nicht mehr als 40 verschiedene Assets gehalten werden. Die Auswahl erfolgt nach verschiedenen Kriterien, Charttechnik, besonders RSI und MACD und das Momentum spielen eine große Rolle. Die Entwicklung der Werte in marktschwachen Phasen in der Vergangenheit wird berücksichtigt. Es wird eine möglichst geringe Volatilität angestrebt , dazu wird ein geringer Teil in Gold, zeitweise mit einem kleinen Hebel, angelegt. Die Sicherheit des Kapitals steht im Vordergrund, trotzdem kann es zu Schwankungen kommen. Überwiegend wird in Technologiewerte investiert werden, Rüstungsaktien werden gemieden.