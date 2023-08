System OSIRIS

In diesem wikifolio werden die Handelssignale des selbst entwickelten Handelssystems OSIRIS umgesetzt. Das System arbeitet automatisiert und marktunabhängig. Meiner Meinung nach ist der größte Vorteil, dass alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den Handelserfolg soll eine täglich aktualisierte Datenbank sein. OSIRIS wertet laufend mehr als 300 Datenpunkte und Indikatoren aus. Beispielsweise werden neben technischen Indikatoren (RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, ...) auch die Marktstimmung und Saisonalität ausgewertet. Das Ergebnis ist ein quantitatives Investmentmodell, das bestimmt, wann das wikifolio im Markt investiert sein sollte und wann nicht. Die Investitionsquote soll daher zwischen 0% und 100% schwanken. OSIRlS setzt primär eine Long Strategie auf Aktienindizes um. Sekundär können Aktien beigemischt werden. Das System Investiert entweder in den breiten US Aktienmarkt (S&P500), in US-Technologieaktien (Nasdaq 100) oder in den DAX. Wenn das Investmentmodell eine „rote Ampel“ zeigt, wird das wikifolio zu 100% in Cash bzw. kurzlaufende Staatsanleihen gehen. Die Strategie soll mit ETF´s, Zertifikaten oder Derivaten umgesetzt werden. Es können auch gehebelte Zertifikate eingesetzt werden. Der Hebel soll dabei höchstens 3 betragen. Wenn keine Kaufsignale vorliegen soll das Kapital in Cash gehalten werden. Anlageuniversum: Es soll in ETFs, ETCs, Hebelprodukte und US-Aktien investiert werden. Fonds und Anlagezertifikate wurden ausgeschlossen. Der Anlagehorizont soll mittelfristig sein.