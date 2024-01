RegelFest Global

In diesem wikifolio steht eine passive Anlagestrategie im Fokus, die sich auf eine sorgsam ausgewählte Gruppe von ETFs stützt. Kernstück des wikifolio ist ein weltweit investierender ETF, der eine breite Marktabdeckung bietet. Um spezielle Marktbereiche stärker zu betonen, ergänzen der ETFs in Immobilienwerte und in Small Caps das wikifolio. Diese Ergänzungen zielen darauf ab, die Gewichtung in den Segmenten Immobilien und Small Caps gezielt zu erhöhen und ggf. die Gewichtung bestimmter Regionen anzupassen. Ein wesentliches Merkmal der Strategie ist die flexible Anpassung der ETF-Gewichtungen. Dies geschieht einerseits auf Basis des Abstands zum Allzeithoch, um dynamische Übergewichtungen zu ermöglichen. Andererseits ist ein allgemeines Rebalancing vorgesehen, das unabhängig von dieser Regel erfolgt und sich an Veränderungen der Marktbedingungen oder der Anlageziele orientiert. Die Anpassungen können jederzeit vorgenommen werden, um eine optimale Portfoliostruktur sicherzustellen. Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap ETF dient in diesem Konzept vorrangig der Liquiditätserhaltung. Durch seine Einbeziehung wird eine effiziente Kapitalverwaltung ermöglicht, welche die Flexibilität des Portfolios unterstützt. Das Gesamtbild dieses wikifolios ist eine Kombination aus passiver Anlagestrategie und gezieltem, regelbasiertem Management. Dies soll eine ausgewogene und anpassungsfähige Anlageposition gewährleisten. Die langfristige Ausrichtung der Anlagestrategie steht dabei stets im Vordergrund.