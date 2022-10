Momentum Sektoren

Dieses Wikifolio verfolgt die Momentum-Strategie und konzentriert sich dabei auf Sektoren (Konsum, Gesundheit, Technologie,...) mit dem zum aktuellen Zeitpunkt höchsten Kurs-Momentum. Es werden die beiden am besten performenden Sektoren der letzten 3 sowie 6 Monate (3+6 Monats-Performance) ausgewählt. Investiert wird möglichst gleichgewichtet in die entsprechenden Sektoren-ETFs. An jedem Monatsanfang wird überprüft ob Anpassungen nötig sind.