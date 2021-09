VERSORGUNG UND TECHNOLOGIE

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll eine defensive Strategie verfolgt werden.

Hauptsächlich soll in diverse Versorger für alltägliche Bedarfe wie Lebensmittel, Hygieneartikel, Medizin und Technologie investiert werden. Darüber hinaus jedoch zwecks Mischung und Diversifikation auch in Werte, die mit Versorger in direktem und indirektem Zusammenhang stehen wie beispielsweise Zulieferer, Transport, Kreditversorgung, etc.

In Betracht kommen globale Werte, vornämlich jedoch aus Europa und Nordamerika.

Auch diverse Anlageinstrumente sind möglich, insb. Aktien, ETFs und/oder andere Fonds.

Das Auswahlverfahren soll hauptsächlich per fundamentaler Globalanalyse und qualitativer Unternehmensanalyse erfolgen. Abgerundet durch technische Trendfolgemodelle.

Qualität und Vielfalt soll dabei priorisiert werden, nicht Quantität. Daher sollen in diesem Wikifolio nicht zu viele Werte gehalten werden. Sollten bessere gefunden werden, sollen diese durch schlechtere ersetzt werden.

Es soll ein langfristiger Anlagehorizont verfolgt werden.