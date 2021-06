Solid Stable High Yields

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert vornehmlich in Hochdividendentitel mit speziell auf die Ausschüttung von Gewinnen ausgerichteten Beteiligungsgesellschaften. Die Inspiration für dieses Portfolio habe ich durch das Buch "Bargeld statt Buchgewinne" von Luis Pazos erhalten. Zu diesen potentiellen Unternehmensformen gehören Business Development Companies (BDC), Master Limited Partnerships (MLP), Real Estate Investment Trusts (REIT), Royalty Trusts und YieldCo's. Durch eine besondere Gesetzgebung in den USA erhalten diese Geschäftsformen hohe steuerliche Entlastungen, wenn gewisse Regeln beachtet werden.Grundsätzlich werde ich diese Einzeltitel in zwei bis drei Tranchen kaufen und langfristig halten (Buy&Hold). Neben einem Kursanstieg durch wachsende Bewertungen der einzelnen Beteiligungen (NAV - Net Asset Value) sind besonders die hohen Ausschüttungsquoten von 8-12% sehr attraktiv.



Ich werde nach und nach versuchen die Einzelpositionen und Informationen über deren jeweilige Geschäftsform durch Beiträge vorzustellen. Perspektivisch möchte ich eine Art Wiki zum Thema erarbeiten und diese hier verlinken. mehr anzeigen