Multi Asset ungehebelt

Es soll vorwiegend in ETF, ETN, ETC und Fonds investiert werden, um verschiedene Assetklassen, Branchen, Segmente und Regionen abzubilden. Auch können Aktien und Anlagezertifikate hinzugemischt werden. Die Überprüfung der Allokation soll monatlich erfolgen, in Sonderfällen können auch zusätzliche Re-Allokationen vorgenommen werden. Die Auslastung der Investitionen kann je nach Signallage zwischen 0% und 100% liegen. Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein, mit einem Teil des Portfolios können aber auch kurzfristige Tradingchancen wahrgenommen werden. Entscheidungsfindung: Fundamentale Analyse, Technische Analyse, Newstrading, Analysetools: Bloomberg, Reuters, www und Apps.