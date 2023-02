S-Trade-1M

Investiert wird in ETFs, Mein Wikifolio wird aktiv geführt; mindestens einmal pro Woche werden alle Positionen überprüft und gegebenenfalls getauscht, verkauft oder neue Positionen hinzugefügt. Durch breite Streuung sollen größere Kursschwankungen vermieden werden. Mein persönliches Ziel wäre es, in allen Börsenphasen profitabel zu sein. Falls es gelingt, dieses Wikifolio investierbar zu machen, werde ich selber in das Zertifikat investieren, anstatt alle einzelnen Positionen in meinem Bankdepot nachzubilden.