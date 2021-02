TV Streaming Revolution

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll in Aktien von Unternehmen investieren, die direkt oder indirekt im Bereich TV Streaming aktiv sind.



Die Transformation des linearen Fernsehens hat in der letzten Dekade mit klassischen Streamingangeboten wie Netflix, Amazon Prime, Apple+ & Disney+ bereits begonnen, steht jedoch noch am Anfang des digitalen Wandels. Rund um das Thema TV Streaming sind verschiedene Interessante Unternehmen und Möglichkeiten entstanden.



Einer der größten Vorteile von Streaming Plattformen ist, das wir diese auf vielen verschiedenen Wegen nutzen können. Doch wo es vor 5 Jahren nur eine Handvoll Streaminganbebote gab, gibt es mittlerweile hunderte verschiedene Anbieter im Markt. Einige versuchen Ihren Content direkt zu monetarisieren (Peacock, HBO Max) andere wollen Live TV wie Sport und Nachrichten in das Streaming Zeitalter bringen (YoutubeTV, FuboTV). Mit der steigenden Anzahl an Anbietern wird es für die Nutzer aber auch schwieriger und teurer, die gewünschten Inhalte zu konsumieren. Niemand wird bereit sein, 5-10 Abonnements abzuschließen um alle seine Lieblingsendungen zu schauen.



Von daher wird höchstwahrscheinlich der Anteil der werbefinanzierten Angebote steigen und auch größere Anbieter dazu bringen, neben Ihren Abonnement Angeboten auch mit Werbung unterstütze Angebote bereit zu stellen. Dies bringt auch Chancen, da sich die Messbarkeit und Effektivität der Werbung durch Programmatic Advertising gegenüber den linearen TV deutlich verbessert hat.



Der Marktanteil von TV Streaming im Vergleich zum linearen Fernsehen steigt kontinuierlich an, bezogen auf die Stunden die ein Nutzer im Schnitt Videoinhalte streamt. Marken erreichen die Nutzer dort wo Sie Zeit verbringen, daher sollten in Zukunft viele Werbebudgets umverteilt werden.



Es gibt einige Hidden Champions, die Unabhängig von den "Straeaming Wars", wer die meisten Abonnenten hat, auf jeden Fall gewinnen werden, da Ihr Erfolg mit der wachsenden Nutzung des TV Streamings wächst. mehr anzeigen