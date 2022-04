Stromdefizit

Handelsidee

Es soll in Stromerzeuger und Versorger in Deutschland und Europa investiert werden. Der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig. Der Investmentfokus soll auf den erneuerbaren bzw. kohlenstoffarmen Energien liegen. Da die Energiewende in Deutschland Zeit braucht, wird Deutschland in den nächsten Jahren auf Stromimporte angewiesen sein. Es soll daher auch in die Versoger investiert werden, die in den Nachbarländern Deutschlands sitzen und ihren Strom nach Deutschland exportieren. mehr anzeigen