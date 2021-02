Handelsidee

Ziel des HighGrowthLowVolatilitySystem US wikifolios ist es, auf Basis der nobelpreisgekrönten Portfolio-Theorie von Harry Markovitz und William Sharpe, eine bestmögliche Kombination von Anlagen in Bezug auf Rendite und Volatilität zur Bildung eines optimalen Portfolios zu finden. Für das wikifolio werden dabei monatlich aus einem von mir festgelegten Korb von 100 amerikanischen Wachstumstumsaktien maximal 5 Aktien ausgewählt, die aktuell den besten Kompromiss zwischen Rendite und Risiko darstellen. In dem von mir definierten Aktienkorb aus 100 Aktien werden dabei nur Wachstumstitel aufgenommen, die in den letzen 5 Jahren bei den Kennzahlen Umsatz, Cashflow, Gewinn und Eigenkapital mehr als 5% Zuwachs aufweisen konnten und denen zukünftig weiterhin außerordentliche Wachstumschancen zugebilligt werden.

Die Umschichtung des wikifolios erfolgt dabei monatlich zum Monatsanfang.

Die Umschichtung des gesamten Aktienkorbs erfolgt einmal jährlich zum Jahresanfang. mehr anzeigen