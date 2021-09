Handelsidee

"Sursum" ist lateinisch für "aufwärts". Das Ziel dieses wikifolios ist es in möglichst jeder Marktlage den Wert zu steigern. Dazu wird auch ab und an short gegangen (siehe unten).



Angestrebt wird, das Portfolio relativ konzentriert zu halten (max. 20 Positionen). Es werden also bewusst Klumpenrisiken (eigentlich Chancen) eingegangen. Gemäß dem Prinzip, keine schönen Blumen abzuschneiden, werden Positionen, die sich gut entwickeln, bewusst laufen gelassen (so lange der Investmentcase noch gegeben ist). Um die Klumpenrisiken jedoch nicht ausufern zu lassen, wird in der Regel bei einer vervierfachung die halbe Position aufgelöst, um den Gewinn mitzunehmen und ihn in andere Werte zu investieren. Wenn der Investmentcase nicht mehr gegeben ist, kann auch eine Position vollständig glatt gestellt werden, auch wenn sie hoch im Plus ist.

In Bezug auf die Gewichtung gilt die _weiche_ Grenze, dass eine einzige Position max. 20% des Portfolios ausmachen soll.



Grundsätzlich wird in Unternehmen investiert, die ein starkes Wachstum bzw. eine große Wachstumsphantasie aufweisen. Aussichtsreiche Übernahme- oder Demerger-Spekulationen werden auch gelegentlich beigemischt.



Rohstoff-Titel und Biotech-Unternehmen können in Marktphasen mit Rückenwind einen großen Anteil ausmachen. Auch auf Themen oder Regionen spezialisierte Fonds können einen geringen Teil ausmachen.



Achtung: Shorts werden aufgrund mangelnder Leerverkaufsmöglichkeit mittels Derivaten durchgeführt. Shorts werden aber tendenziell einen geringen Anteil ausmachen. mehr anzeigen