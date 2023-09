Auf Basis natürlicher Zahlenreihen investiert dieses Wikifolio mit einem eigenentwickelten Handelsansatz in Aktien, Indexe, Zertifikate und Hebelprodukte und profitiert sowohl von steigenden wie auch von fallenden Kursverläufen Die Grundidee hinter dieser Handelsstrategie ist es, von kurz- bis mittelfristigen Marktbewegungen zu profitieren, indem man auf mögliche Trendumkehrpunkte setzt. Die Erkennung dieser Umkehrpunkten ist besonders schwierig und wird durch das eingesetzte Handelssystem präzisiert und nutzbar gemacht. Hierbei werden diese markanten Punkte lokalisiert und für Ein -und Ausstiege genutzt. In Kombination mit der Berechnung des optimalen CRV werden die einzelnen Swing-Trades ausgeführt. Hierbei kann die Haltepositionsdauer zwischen einem Tag oder mehreren Monaten variieren. Ein wichtiger Teil des Systems ist die Diversifikation der Anlageinstrumente, um das Anlagerisiko zu streuen und eine breite Abdeckung der Marktentwicklung zu gewährleisten. Es ist beabsichtigt ausgewählte Einzelaktien, Indices, Währungen (inklusive Krypto- Währung) und Rohstoffe (auch gehebelt) entsprechend dem entwickelten Swing- System ins Portfolio aufzunehmen. Um auf fallende Kurse zu setzen, werden invers gehebelte ETFs oder Put-Instrumente auf einzelne Werte verwendet. Organische Hebelprodukte wie Zertifikate oder Optionsscheine können Einsatz finden, um das Potenzial der Marktbewegungen zu verstärken. Zusammenfassend bietet diese vielseitige Handelsstrategie die Möglichkeit, sowohl von steigenden, als auch von fallenden Kursen zu profitieren, indem eine breite Palette von Anlageinstrumenten genutzt wird. Verwaltet wird dieses Wikifolio auf Basis eines über viele Jahre gesammelten Wissens an den Finanzmärkten und Börsen dieser Welt. In der Version SwingMasterX werden Positionen mit kleinerem Hebel und weniger Volatilität gewählt. Für mehr Performance bei höherer Volatilität und höherem Hebel ist die Version SwingStrategiX angelegt.