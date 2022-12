Trend und Wachstum 2.0

Unser Leben ist digital geworden. Viele Abläufe in Unternehmen oder privaten Bereich werden über den Rechner oder das Smartphone organisiert bzw. geregelt. Entsprechend investiere ich in Unternehmen, die diesen Trend mit ihrer Software, Plattform etc, ermöglichen bzw. damit ihre Geschäftsidee verwirklichen. Es handelt sich um Unternehmen, die weltweit agieren, in der Vergangenheit ein starkes Wachstum vorweisen konnten und denen eine verlässliche Wachstumsdynamik prognostiziert wird. Der Anlageschwerpunkt liegt bei Technologie- und US- Unternehmen. Die Haltedauer der Aktien ist entsprechend des Investitionsansatzes "Buy and Hold" langfristig. Wenn es sinnvoll erscheint werden Anpassungen vorgenommen.