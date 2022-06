Top Technologie Unternehmen

In diesem Portfolio werde ich nur in die meiner Meinung nach besten Technologieunternehmen und Finanzunternehmen investieren. Dabei werde ich ein gutes Gleichgewicht zwischen Qualitäts und offensiveren Wachstumsaktien schaffen. Aktienauswahl: - viele sehr Große Techunternehmen wie Apple, Microsoft, Amazon ... also Dauerbrenner - viele unternehmen aus dem Halbleitersektor, - Cloud-Unternehmen - neue Technologien Ich werde größtenteils US- Unternehmen und Deutsche unternehmen ins Depot legen. Dabei werde ich versuchen immer eine Hohe Investitionsquote zu haben um die "reine Rendite" der meiner Meinung nach Besten Technologieunternehmen zu erhalten und möglichstst eine Outperformance zu erreichen.