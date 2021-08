ETF Industry TETF

Handelsidee

Nachbau ETF Industry Exposure & Financial Services ETF - TETF



ETF sind groß im Trend. Durch geringe Sparzinsen bei konservativen Geldanlagen, minimale Kosten, laufend neue Produktinnovationen und die Besetzung des Themas Nachhaltigkeit sind und bleiben ETF auch künftig für Privatanleger interessant. Dabei hat sich ein ganzer Wirtschaftszweig entwickelt, der vom ETF-Boom profitiert, jedoch selbst nicht in einem "ETF"-ETF enthalten ist.

Unter dem Ticker TETF bzw. der Bezeichnung Solactive "Toroso ETF Industry Index" wurde ein Index zum Tracking der ETF-Profiteure geschaffen. Bislang gibt es noch keinen in Deutschland zugelassenen Themen-ETF zur ETF-Industrie, weshalb ich diesen hier leicht modifiziert nachgebaut habe.

Der Tracker ist so konzipiert worden, dass er sich aus 4 Stränge zusammensetzt, die ihre einzelnen Positionen jeweils gleichwertig gewichten. Die Stränge an sich sind so gewichtet: 50% für unmittelbare ETF-Schwergewichte (z.B. Blackrock, Charles Schwab etc.), 25% für ETF-Profiteure zweiten Grades (z.B. NASDAQ Inc.), 15% für Profiteure, die teilweise aus ETF profitieren (z.B. Banken), und 10% weiter entfernte Profiteure (ebenfalls Banken/Broker).

Anmerkung: Zu einem kleinen Teil habe ich Profiteure ausgewechselt. Die Gewichtung erfolgt anhand der Kurse Anfang August 2021. mehr anzeigen