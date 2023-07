Treasure Hunt

In diesem wikifolio kann in das gesamte Anlageuniversum investiert werden. Die Auswahl der Werte soll aufgrund eines selbst entwickelten mathematischen Models, basierend auf der technischer Analyse (Charts und Trends) erfolgen, welches die Produkte ermitteln soll, die einen längerfristigen Aufwärtstrend versprechen lassen. Der Anlagehorizont soll überwiegend kurzfristig sein. Ziel ist es auch in Zeiten mit fallenden Börsenkursen Wachstum zu erzielen.