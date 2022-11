TSK Value and Quality Growth Int

Das wikifolio investiert weltweit in ausgewählte Value- und Quality Growth-Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern. Ein gesundes Chance-Risiko-Verhältnis steht im Mittelpunkt eines jeden Investments. Heißt: Der Preis (Börsenkurs) muss in einem vernünftigen Verhältnis zu den Gewinnchancen stehen. Die Anzahl der Aktien im Portfolio soll zwischen 10 und maximal 30 verschiedenen Werten liegen, um eine grundlegende Diversifikation zu erreichen. Die Haltedauer soll mittelfristig (>3 Jahre) oder bestenfalls langfristig (>6 Jahre) sein. Im Zentrum des Stockpickings stehen in erster Linie fundamentale Bewertungskriterien, wie z.B.: - Unternehmenskennzahlen (KGV, Verschuldung, etc.) - Geschäftsmodell (Aussichten, Nachvollziehbarkeit, etc.) - Management (Transparenz, Vertrauenswürdigkeit, etc.) Darüber hinaus kann (in Einzelfällen) auch eine Turnaround-Spekulation oder ein "Frühphasen-Investment" getätigt werden. Als strategische Beimischung können vereinzelt ETFs dienen. Grundsätzlich gemieden werden hochbewertete "Hot Stocks" sowie günstig scheinende Hochdividenden-Aktien. Tendenziell wird antizyklisch investiert. Auf kurzfristiges Market-Timing wird dabei verzichtet.