American Retail Stars

Es soll in amerikanische Einzelhandelsketten investiert werden. Dabei soll ein Fokus auf Einzelhandelsketten liegen, die eine bestimmte Nische besetzt haben und diese Nische erfolgreich bedienen. Auch soll in Einzelhandelsketten investiert werden, die in der Lage sind ihre Produkte besonders preisgünstig anzubieten. Die ausgewählten Unternehmen sollen dauerhaft profitabel arbeiten und sich durch stabile Dividenden auszeichnen. Der Auswahlprozess der in Frage kommenden Einzelhandelsketten soll grundsätzlich mittels fundamentaler Analyse erfolgen. Der Anlagehorizont ist mittel bis langfristig.