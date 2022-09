iTrust us small cap

Ihr iTrust Team hat sich in diesen Wikifolio auch kleine amerikanische Unternehmen konzentriert. Wir haben uns auf diese Klasse konzentriert, aufgrund der Annahme, dass es kleine Unternehmen aufgrund unseres wirtschaftlichen Umfelds besonders stark erwischt hat. Die Kurse von den kleinen Unternehmen fielen zwischen 30-60%, was sie für uns sehr attraktiv macht, da die Unternehmen nun um einiges billiger sind wie sie vor Ein oder 2 Jahren waren. Wir haben uns auf Unternehmen konzentriert, bei denen wir einen Burgraben definieren konnten. Auch mussten die Unternehmen eine starke Historie im Bezug auf die Kapitalallokation aufweisen. Auch mussten die Unternehmen einen Abschlag zu ihren inneren Wert aufweisen. Ihr iTrust Team hat die im Portfolio enthaltenen Aktien mit großer Sorgfalt gewählt. Wir haben nur Unternehmen genommen welche ein realistisches Potenzial haben, den Markt out zu performen. Sollten sie Interesse an den Auswahlkriterien für die verschiedenen Unternehmen haben, bieten wir sie das sie sich bei uns melden. Damit wir ihnen die besonderen wirtschaftlichen Eigenschaften unserer ausgewählten Aktien erläutern.