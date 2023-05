Die Handelsidee für dieses Portfolio ist eine Momentum-Strategie. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass Aktien, die in der jüngsten Vergangenheit gut performt haben, dazu tendieren, auch in Zukunft weiter zu steigen. Kriterien, die verwendet werden, um Aktien auszuwählen, sind beispielsweise ein positives Momentum in den letzten 6 bis 12 Monaten, ein starkes Wachstum der Gewinne und Umsätze sowie eine starke relative Stärke im Vergleich zum Gesamtmarkt.