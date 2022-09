Volatility Trading

In diesem Wikifolio soll Wert generiert werden, indem direkt in die Volatilität der Aktienmärkte investiert wird (ETFs, Zertifikate o.ä.) Käufe und Verkäufe erfolgen hauptsächlich aufgrund technischer Chartsignale. Insbesondere soll von der Volatilität in US & EU profitiert werden. Es ist geplant, durch aktives Portfoliomanagement Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen.