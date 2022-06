Alternative Weltstrategie

Ziel der alternativen Weltstrategie ist es, eine alternative zu den gängigen Varianten aufzustellen. Die 2 bekanntesten Indexkonzepte haben meiner Meinung nach 4 wesentliche Nachteile: - Zu niedriges Asien Engagement (Aus historischer Sicht war dieser geringe Anteil zielführend. Für Anleger, die einen immer größeren Teil der wirtschaftlichen Wertschöpfung in Zukunft in Asien sehen und dem asiatischen Aktienmarkt in Zukunft mehr zutrauen, dennoch ein Nachteil) - Zu hohes USA Engagement (Natürlich nach Anlagehorizont zu beurteilen) - Niedrige Flexibilität hinsichtlich des Rebalancings - Branchen, die weitgehend konjunkturunabhängige Geschäftsmodelle bieten werden in allen großen ETFs zu gering gewichtet (Energie, Basiskonsumgüter, Gesundheit) Die einzelnen Schwerpunkte werden vierteljährlich rebalanced. Das Grundkonzept ist folgendermaßen gegliedert: USA = 25% (S&P500, Nasdaq100, Small Cap) Europa = 25% (Eurostoxx 600, Dividendenfokus, Small Cap) EM / Asien = 25% (MSCI EM, Dividendenfokus, Small Cap) Einzelsektoren = 25% (Energie, Basiskonsumgüter, Gesundheit)