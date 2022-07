Aktie und Hebel spekulativ

In diesem wikifolio sollen alle Arten von Zertifikaten und Hebelprodukten gehandelt werden können, ohne jegliche Einschränkungen, daneben soll in Aktien investiert werden. Die Haltedauer der Zertifikate und Hebelprodukte soll überwiegend kurzfristig sein, von wenigen Minuten, Daytrading bis zu einigen Monaten. Die Aktienanlage soll eher mittel- bis langfristig erfolgen. Die Gewichtung von Hebelprodukten zu Aktien erfolgt nicht. Es können somit bis zu 100% in Hebelprodukte / Zertifikate oder auch in Aktien / cash angelegt werden. Daher können bei Fehleinschätzungen und aufgrund der Gewichtung zu einzelnen Ansätzen größere Schwankungen entstehen. Informationsquelle ist hierzu das Internet, Investor Relations Seiten der Unternehmen und andere Publikationen.