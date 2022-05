Bester Dach-Mix

Bei diesem Wikifolio handelt es sich um ein „Dach“-Wikifolio. Das heißt, es soll nur in bereits bestehende Wikifolios investiert werden. In diesen Wikifolios kann das gesamte Anlageuniversum vertreten sein. Daher können auch Hebelprodukte beinhaltet sein, wodurch einerseits ein größeres Gewinnpotential besteht, andererseits aber auch ein erhöhtes Verlustrisiko. Es sollen nur Wikifolios aufgenommen werden, die seit mindestens drei Jahren bestehen und eine insgesamt gute Performance aufweisen. Zusätzlich sollen nur solche Wikifolios berücksichtigt werden, die bei Eingang in dieses Dachwikifolio eine Anlagesumme von mindestens 250.000,- € aufweisen; dadurch könnte der jeweilige Trader des Wikifolios ein erhöhtes Eigen-Interesse daran haben, sich konstant um das Wikifolio zu kümmern. Außerdem dürfen mir in der Beschreibung der Anlagestrategie und dem Portfolio keine, meines Erachtens, negativen Aspekte oder deutlichen Warnhinweise auffallen.