Reddit WallStreetBets Momentum

Handelsidee

Investmentidee

Dieses Wikifolio gibt Investoren die Möglichkeit einfach und strukturiert in die aktuellen Trends, welche auf dem Subreddit r/WallStreetBets besprochen werden, zu investieren. Als wesentliches Kriterium für die Auswahl der Assets wird ein Webscraping der Top Beiträge (inkl. Kommentaren) genutzt, um anschließend die Assets im Sinne einer Momentum Strategie nachzubilden. Für diejenigen, welche WallStreetBets nicht kennen, es ist eine Plattform in der Individuen hoch risikoreiche Investments tätigen - meist auf Basis von Derivaten.



Asset Auswahl & Allokation

Die Asset Auswahl und Allokation basiert auf zwei Kriterien:

1. Anzahl Ticker Nennungen innerhalb r/WallStreetBets

2. Anteil an "Bullischen" gewerteten Kommentaren ggü. "Bärischen"

Diese Werte werden in einem Modell gewichtet, da die Abstände der Tickernennungen schnell weit ausschlagen, wohingegen die Unterschiede in der Stimmung geringer ist:

Gewichtung bevorteilt daher (2.) "Community Sentiment"

Ticker mit einer Stimmung unter 65% werden exkludiert (Skala -100% bis +100%)

Maximale Gewichtung eines Assets: <20%

Cash Quote basiert auf dee gesamten Stimmungslage (1. und 2. gewichtet)



Produkte

Es wird auf (Hebel-)Produkte, welche eine zeitliche Bindung wie etwa Optionen/Optionsscheine, etc. verzichtet, um kurzfristige Timing Aspekte aus der Anlageentscheidung herauszunehmen.



Zeitplan der Anpassungen

Monatliche Anpassungen - eventuell Verschiebung auf quartalsweise. Änderungen basieren auf der Stärke der Verschiebungen in Kommentar Anzahl und Stimmung.



Disclaimer/ Schlussworte

Da diese Investmentstrategie basierend auf der aktuellen Stimmungslage des Subreddits WallStreetBets ist, unterliegt diese dem Risikoappetit der dortigen Anleger. Diese zeichnen sich durch ein hohes Maß an Risikofreudigkeit und Vorliebe für kurzfristige Rendite aus. Dementsprechend beobachtet man eine eine Neigung zu Aktien mit einer hohen Volatilität und High-Growth Aktien. Das zu erwartende Risiko ist hoch. mehr anzeigen