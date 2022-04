Das wikifolio "WSC Special Industries A" zielt auf einen langfristigen und nachhaltigen Wertzuwachs ab und investiert hierzu in ein fest definiertes Spektrum weltweiter Aktien. Über die Beimischung von ETFs und Fonds wird versucht, möglichst eine gesunde Entwicklung und Performancestabilität zu erzielen. WSC Special Industries A investiert in die Bereiche/Branchen: * Versorger & Telekom (Energie, Wasser, Telekommunikation) * Abfallrecycling & Entsorgungswirtschaft * Immobilienwirtschaft * Rohstoffe, rohstoffverarbeitende Industrie (Gold, Kupfer, Eisen, Öl/Gas, etc.) * Finanzwirtschaft (Banken, Investment, Versicherungen, Börsen, etc.) * Lebensmittel-/Agrarwirtschaft Für die Auswahl der Wertpapiere können die Branche, die Unternehmensausrichtung und das Portfolio berücksichtigt sowie (Unternehmens-)News, Markt- und politische Entwicklungen zur Entscheidungsfindung dienen. Momentum-Indikatoren und Kennzahlen wie KGV, Schuldenquote, Umsatzstabilität, Unternehmensentwicklung der letzten 5 bzw. 10 Jahre (Zuwachs Umsatz & Cashflow, …) können darüber hinaus herangezogen werden. Für die Auswahl der ETFs bzw. Fonds können unter anderem Ratings/Indikatoren wie Scope Mutual Fund Rating, Morningstar, FWW FundStars und/oder SRRI zugrundegelegt werden. Darüber hinaus können die Anlagestrategie, die Kursentwicklung und Kennzahlen wie z.B. Volatilität oder Sharpe-Ratio in die Entscheidung mit einfließen.