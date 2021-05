YANG Invest

Handelsidee

Zusammen mit seinem Komplemetär-Wikifolio YING ermöglicht dieses Wikifolio eine Vermögensverwaltung im Stile eines "Family-Office", die sich an der individuellen Risikotragfähigkeit des Anlegers orientiert und in der Vergangenheit sehr großen Vermögen vorbehalten war. Dabei wird das Anlagevermögen auf unterschiedliche Asset-Klassen verteilt, die über unterschiedlichste Marktphasen bewiesen haben, überdurchschnittliche Ergebnisse liefern zu können. Durch die gezielte Kombination verschiedenster Investmentphilosophien wird eine größtmögliche Diversifikation angestrebt.



Durch Kombination der beiden Basis-Wikifolios kann jeder Anleger die zu erwartende Risikotragfähigkeit selber anpassen:

0% YANG und 100% YING: 5%

10% YANG und 90% YING: 7,4%

20% YANG und 80% YING: 9,7%

30% YANG und 70% YING: 12,1%

40% YANG und 60% YING: 14,4%

50% YANG und 50% YING: 16,8%

60% YANG und 40% YING: 19,1%

70% YANG und 30% YING: 21,5%

80% YANG und 20% YING: 23,8%

90% YANG und 10% YING: 26,2%

100% YANG und 0% YING: 28,5%



Beispiel: ein Anleger, der €10.000 investieren möchte, wobei die erwartete Schwankungsbreite seines Portfolios den 21,5% p.a.-Wert nicht überschreiten sollte, investiert €7.000 in das YANG-Wikifolio und €3.000 in das YING-Portfolio.



Das Basisportfolio YANG dient dabei als Renditekomponente.



Das Basisportfolio YING dient dabei als Sicherheitskomponente. mehr anzeigen