Enphase Energy: Time To Say Goodbye?

Enphase Energy ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, welches Solar-Wechselrichter, Batterien und smarte Anwendungen für Solaranlagen entwickelt und vertreibt. Die Hauptzielgruppe sind Privathaushalte. Die letzten Geschäftsberichte des Solarunternehmens fielen regelmäßig besser als von Analysten erwartet aus und sorgten für Euphorie bei den Anlegern – so auch zuletzt Ende Juli, als Enphase die Zahlen zum zweiten Quartal vorlegte. Enphase verdoppelte den bereinigten Gewinn auf 1,07 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahresquartal um 67 Prozent auf 530 Millionen Euro. Besonders in Europa, wo Enphase 20 Prozent des Umsatzes generiert, boomt das Geschäft. CEO Badri Kothandaraman geht davon aus, dass der Umsatzanteil dort in den kommenden Jahren auf bis zu 50 Prozent steigen wird.

An eine Fortsetzung der Rally glauben unter anderem folgende Top-Trader, die die Aktie nach wie vor in ihren wikifolios halten:

Jörg Peter Diekmann ( Schafkopf ) sieht das anders. Er geht von einer Überbewertung und damit von einer bevorstehenden Korrektur aus: „Enphase Energy hat in den letzten 6 Monaten über 90 Prozent zugelegt, deutlich mehr als der Durchschnitt des Solarenergie-Sektors. Die Outperformance von Enphase Energy ist weitgehend auf die überraschend guten Bilanzen der letzten Quartale zurückzuführen, aber aus meiner Sicht ist eine klare Überbewertung eingetreten, betrachtet man Gewinn pro Aktie, Cashflow, Kurs-Gewinn-Verhältnis usw. Da ist eine deutliche Korrektur fällig, eventuell sogar schon demnächst nach den nächsten Zinserhöhungsschritten.“ In Diekmanns wikifolio BIO x KLIMA x UMWELT x FAIR ist die Enphase-Aktie darum (vorläufig) nicht mehr enthalten: „Ich habe mich bereits von dem Wert verabschiedet und warte auf eine günstige Gelegenheit zum Wiedereinstieg, denn grundsätzlich und langfristig traue ich Enphase Energy weiterhin eine gute Entwicklung zu.“

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die Aussagen spiegeln die Meinungen der wikifolio Trader wider. wikifolio übernimmt für deren Richtigkeit keine Verantwortung.