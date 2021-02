Gewinnmitnahmen nach den Zahlen: Tesla Motors im Fokus

Nach einem Kursplus von 60 Prozent seit Anfang Dezember hat die Aktie von Tesla Motors jetzt mal wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Nach den am späten Mittwochabend vorgelegten Jahreszahlen des Konzerns verlor der Elektroautobauer gestern an den US-Börsen über 6 Prozent an Wert. Dabei hatte es bei den Ergebnissen keine negativen Überraschungen gegeben. Auch die ambitionierten Produktionsziele des Konzerns wurden noch einmal bestätigt. Einige Marktteilnehmer befürchten allerdings, dass Tesla zur Umsetzung der Wachstumspläne weiteres Kapital benötigen und dafür den Markt anzapfen könnte. Negativ bewertet wird zudem, dass die Regierung in Hongkong die Förderung für Elektroautos gekürzt hat, wovon Tesla besonders stark betroffen sein dürfte. Bei wikifolio.com haben die meisten Trader den Kursrutsch zum Einstieg bei der Aktie genutzt. Es kam aber auch zu zahlreichen Gewinnmitnahmen. Einzelne Trader profitierten zudem von dem Kursrutsch, weil sie kurz zuvor mit den passenden Produkten auf fallende Notierungen spekuliert hatten.

211 Prozent Gewinn in nur sieben Stunden

Aus der letztgenannten Gruppe ragt vor allem Thomas Stanzel („Bonusfreund“) heraus, der in seinem wikifolio „Flexible Investments” bevorzugt Bonuszertifikate und exotische Optionsscheine handelt. Bei Tesla hatte er sich gestern Morgen zum Kauf eines noch bis Mitte März laufenden Stay-Low-Optionsscheins der Société Générale entschieden. Mit solchen Produkten spekulieren Anleger darauf, dass sich die Aktie bis zur Fälligkeit dauerhaft unterhalb der Knock-out-Marke bewegt, was im Erfolgsfall mit der Auszahlung eines Fixbetrags von 10 Euro belohnt wird. Bei Tesla lag der entscheidende Kurslevel bei 285 US-Dollar. Eine heiße Geschichte, nachdem die Aktie am Mittwoch im Hoch bereits auf 283,45 Dollar gestiegen war. Gut 1,50 Dollar höher wäre der Schein sofort wertlos verfallen. Doch das Risiko wurde belohnt. Nach seinem Einstieg bei 2,63 Euro konnte der erfahrene Trader das Papier nur sieben Stunden später mit einem Gewinn von 211 Prozent zu 8,19 Euro per Stop-Limit-Order wieder verkaufen. Kommentiert wurde dieser gelungene Trade leider nicht. Das Mitte des vergangenen Jahres eröffnete wikifolio überzeugt bislang mit einer recht stabilen Aufwärtsentwicklung. Bei einem Maximalverlust von gut 9 Prozent gelang ein Anstieg von 42 Prozent. Die Performance des Anfang September aufgelegten wikifolio-Zertifikats liegt aktuell bei 22 Prozent.

Erfahrener Banker mit neuem Allzeithoch

Thomas Schraner („KursRakete“) hat bei Tesla ebenfalls Geld verdient, allerdings mit der Aktie selbst, bei der er in seinem wikifolio „SK-S I love you” Ende Oktober einen „vorsichtigen Neueinstieg“ gewagt und die Position bis Anfang dieses Jahres weiter aufgestockt hatte. Mitte Januar kündigte er dann die Platzierung einer Stop-Loss-Order an („Ich sichere diese volatilie Aktie mit einem SL ab“), die nun ausgeführt wurde: „Gestern ist Tesla bei 251,99 ausgestoppt worden. Es wurde ein Gewinn in Höhe von 31,34% erzielt. Ich beobachte die Aktie weiter um einen günstigen Zeitpunkt zum Wiedereinstieg zu finden“. Der seit über 25 Jahren in der Kundenberatung tätige Bankkaufmann und Betriebswirt investiert bei diesem wikifolio vor allem in Aktien, „die meiner Meinung nach einen eindeutigen langfristigen Trend aufweisen“ Zur Entscheidungsfindung nutzt er „bevorzugt die Chartanalyse per Internet“. Dieses Vorgehen bescherte ihm bislang Zuwächse von 37 Prozent beim wikifolio selbst (seit Oktober 2014) sowie 29 Prozent (seit November 2014) bei dem wikifolio-Zertifikat, aber auch einen Maximum Drawdown von über 30 Prozent. Nach einer starken Performance in den vergangenen Monaten notiert das wikifolio aktuell auf Allzeithoch.

10 Aktien mit den meisten Trades (17.02 - 24.02.2017)



# Name des wikifolios Aktie Buys Sells 1 Deutsche Bank DE0005140008 329 174 2 Tesla Motors US88160R1014 265 154 3 Helma Eigenheimbau DE000A0EQ578 261 130 4 Commerzbank DE000CBK1001 258 170 5 Adva DE0005103006 256 115 6 Rocket Internet DE000A12UKK6 241 191 7 Bayer DE000BAY0017 232 139 8 Wirecard DE0007472060 225 129 9 Nvidia US67066G1040 225 150 10 Stroer DE0007493991 216 119

