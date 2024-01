Beim Zweitlisting von Alibaba war auf beiden Seiten Geld zu verdienen

Obwohl sich rein fundamental nichts geändert hat, legte die Aktie am Tag der Zweitplatzierung um fast sieben Prozent zu. Anschließend setzten Gewinnmitnahmen ein. Bei einem Emissionserlös von rund 88 Milliarden Hongkong-Dollar (gut 11 Milliarden US-Dollar) eroberte Alibaba den Spitzenplatz bei den weltweit größten Börsengängen in diesem Jahr. Das Listing an der US-Börse im Jahr 2014 gilt mit einem Volumen von rund 25 Milliarden US-Dollar bis heute als das ertragreichste IPO aller Zeiten. Der saudische Ölriese Saudi Aramco könnte das in den kommenden Tagen allerdings toppen.

Traden nach Social Media, Zeitungen und Freundeskreis

Ob das bei der Kursentwicklung auch gelingt, steht noch in den Sternen. Der Kurs der Alibaba-Aktie jedenfalls hat sich im Vergleich zum damaligen Emissionskurs fast verdreifacht. Zuletzt stieg der Kurs von Chinas größtem E-Commerce-Konzern auf den höchsten Stand seit Mitte 2018. Das freut auch viele wikifolio-Trader, bei denen Alibaba schon länger zu den Lieblingsaktien zählt. Aktuell ist der Titel in über 1750 Musterdepots enthalten. Eins davon ist das wikifolio Aktien und ETF-Werte um die Welt von Sascha Schnelle ( FTBCoach ). Der Trader hat die Aktie am Tag des Börsenstarts in Hongkong erworben und seinen Bestand nach zwischenzeitlichen Teilgewinnmitnahmen (plus 7,4 Prozent) weiter ausgebaut. Mit einem Depotanteil von gut 11 Prozent ist Alibaba aktuell der drittgrößte Wert in seinem mittel- bis langfristig ausgerichteten Portfolio. Das wurde zwar erst im Februar diesen Jahres eröffnet, kommt aber trotzdem schon auf eine Performance von fast 40 Prozent. Und das trotz einer eher ungewöhnlichen Handelsidee: „Gehandelt werden soll möglichst nach Neuigkeiten aus Social Media, Zeitungen und Freundeskreis. Evtl. werfe ich auch mal einen Blick auf den gleitenden Durchschnitt“. Auch so etwas scheint also (zumindest aktuell) zu funktionieren.

Verkauf weil der faire Wert erreicht scheint

Mario Scherber ( Robinsonjr ) hingegen hat die Alibaba-Aktie am Mittwoch der Vorwoche aus seinem relativ breit diversifizierten wikifolio MuM Value Investing Strategy entfernt und dies wie folgt begründet: „Der chinesische Riese war lediglich knapp über ein Jahr in meinem Value-wikifolio. Im Zuge der Eskalation des Handelsstreits bin ich damals neu eingestiegen. Mittlerweile hat sich der Kurs aber stark erholt. Mit Aussicht auf eine Einigung im US-Chinesischen Handelskrieg hat insbesondere auch die Alibaba-Aktie profitiert. Bei 180 Euro war der faire Wert m.E. erreicht. Großes Kurspotential sehe ich aktuell nicht mehr - eher erhöhtes Rückschlagpotential. Daher habe ich mich für eine Gewinnmitnahme entschieden - auch weil ich aktuell ein erhöhtes Cashpolster aufbauen möchte“. Unter dem Strich generierte der Trader bei der Aktie ein Plus von 36 Prozent. Bei dem auf Allzeithoch (plus 62 Prozent seit Herbst 2013) notierenden Musterdepot wird langfristig in Aktien „mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und guter Managementphilosophie“ investiert, die „unter Buchwert notieren und/oder eine niedrige Bewertung ausweisen“.

Geniale Strategie: Hohe Hebelkräfte ohne Knock-out-Risiko

Deutlich kürzer ist der Anlagehorizont bei dem wikifolio EventTrader von Andreas Haase ( EventTrader ). Der Vollzeit-Trader setzt hier auf ein „ereignisorientiertes Trading mit Hebelprodukten“ und hält die Positionen dabei meist nur für ein paar Stunden oder über Nacht. Bei Alibaba nutzte der die erhöhte Volatilität der Aktie, um am vergangenen Donnerstagmittag mit Hebelpower auf eine kurze Korrektur der Aktie zu spekulieren. Die Gefahr eines Knock-outs war zumindest an diesem Tag nicht gegeben, weil in den USA wegen Thanksgiving kein Börsenhandel stattfand. Der Handel startete dort erst am Freitag um 15:30 Uhr unserer Zeit. Da hatte der Trader dank des sehr hohen Hebels den eigentlich überschaubaren Rücksetzer der Aktie längst in Gewinne zwischen 170 und 291 Prozent umgemünzt. So clever handeln echte Profis! Das wikifolio (plus 49 Prozent bei nur 6,4 Prozent Maximalverlust) hat dank dieses Erfolgstrades ebenfalls einen neuen Rekordstand erreicht.

