AMD will Nvidia bei KI-Chips Konkurrenz machen

Nicht einmal 10.000 Dollar Einsatz wären nötig gewesen, um in dieser Phase zum Millionär zu werden. Zur Wahrheit gehört dann aber auch, dass die Aktie im Anschluss zwei Drittel ihres Wertes wieder verloren hat. Nach dem im Herbst 2022 markierten Crash-Tief konnte sich der Kurs von AMD wieder fast verdoppeln. Jetzt kostet die Aktie rund 95 Dollar. Aktuell steht der Titel vor allem deshalb im Fokus der Börsianer, weil der Chiphersteller laut einem Bloomberg-Bericht eine Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Entwicklung von Prozessoren für künstliche Intelligenz plant. Durch den Einstieg in den Markt für KI-fähige Chips tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz mit dem bislang unangefochtenen Marktführer Nvidia.

Wie CEO Lisa Su beim Analysten-Call zu den jüngsten Quartalszahlen erklärte, hat das Thema KI bei AMD aktuell die strategische Priorität Nummer eins. Der Konzern sei zudem sehr gut positioniert, um von der gestiegenen Nachfrage in diesem Segment zu profitieren. Das macht Hoffnung, nachdem die Ergebnisse zuletzt lediglich durchwachsen ausgefallen waren und eine Jahresprognose ausblieb.

Unterschiede bei Bewertung und Gewinnmargen

Bei den wikifolio-Tradern haben die jüngsten Nachrichten scheinbar wieder das Interesse an AMD geweckt. Mit 170 Trades und 92 Käufen (54 Prozent) war der US-Wert in den vergangenen sieben Tagen eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com. An der Börse ist Nvidia in den vergangenen Jahren aber noch deutlich stärker nachgefragt gewesen. Das zeigt sich zum Beispiel beim Vergleich des Unternehmenswertes (EV) mit dem jeweiligen Umsatz (Sales), wo Nvidia viermal so hoch bewertet wird wie AMD. Allerdings sind die Gewinnmargen bei Nvidia bislang auch deutlich höher. Ob AMD diese Lücken in den kommenden Jahren schließen kann?

Gewinnmitnahme dank frühzeitigem Einstieg

Michael Flender ( GoldeselTrading ) hat schon vor knapp drei Monaten darauf gesetzt, dass AMD von der KI-Euphorie profitieren wird. „Mit AMD kaufe ich eine Aktie, die im Bereich Datacenter stark ist. Durch Anwendungen wie Chat GP3 steigen die Anforderungen in Sachen Rechenleistung nochmal deutlich“, schrieb der Berufstrader Mitte Februar. Aktuell liegt er bei der mit gut 4 Prozent in seinem wikifolio Goldesel Trading gewichteten Aktie mit 8 Prozent im Plus. Einen kleinen Teil der Position hatte er zu Wochenbeginn mit einem Gewinn von 9,1 Prozent veräußert. Das wikifolio kommt seit Ende 2013 auf einen Wertzuwachs von 145 Prozent oder knapp 10 Prozent p.a. Seit Jahresbeginn summieren sich die Pluszeichen auf gut 7 Prozent.

Goldesel-Trading GoldeselTrading DE000LS9CAV7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +147,0 % seit 10.10.2013 +0,1 % 1 Jahr 1,10 × Risiko-Faktor EUR 1.264.112,75 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +9,9 Prozent

AMD und Nvidia führen das Depot an

Michel Weiss ( Quanticus ) ist bei AMD in seinem wikifolio US Equity seit dem vergangenen Herbst durchgängig investiert. Nachdem er zuvor schon zwei erfolgreiche Trades mit der Aktie absolviert hatte (einer mit 236 Prozent Gewinn), hat er auch diesmal wieder ein ordentliches Timing bewiesen. So bescherte ihm der ebenfalls am Montag durchgeführte Teilverkauf einen Gewinn von 10,1 Prozent.

Der Großteil der aktuell mit 15 Prozent vorne liegenden Position ist allerdings weiterhin Bestandteil des langfristig in unterbewertete Aktien investierenden Musterdepots. Mit einem Depotanteil von 32 Prozent ist AMD hier sogar die klare Nummer eins, gefolgt von Nvidia mit 26 Prozent Gewichtung. Das sehr konzentrierte Portfolio weist seit Mitte 2016 eine Performance von 147 Prozent aus. Im Jahresdurchschnitt macht das ein Plus von 14,5 Prozent. Durch den Anstieg von 31 Prozent im bisherigen Jahresverlauf liegt das wikifolio nur knapp unter Allzeithoch.

US Equity Quanticus DE000LS9J214 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +153,8 % seit 19.08.2016 +23,0 % 1 Jahr 1,45 × Risiko-Faktor EUR 69,57 Investiertes Kapital Ø-Perf. pro Jahr: +14,5 Prozent

