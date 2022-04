Die Bestseller-wikifolios im Februar

Außergewöhnlich ist vor allem das Tempo, mit dem die Kurse in den Keller gerauscht waren. Das war für viele noch nicht so erfahrene Trader und Anleger eine völlig neue Erfahrung. Auch die wikifolios mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im abgelaufenen Monat konnten sich dem Negativtrend an den Börsen nicht völlig entziehen. Zumindest haben die Investoren hier die Kursrückgänge aber als gute Einstiegschance wahrgenommen und zugegriffen. Der Start in den März verlief dann auch sehr vielversprechend.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher war als 30 Prozent

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Februar sind...

Langfristig ausgerichtete Strategie

Das seit vielen Monaten sehr beliebte wikifolio Wasserstoff & Brennstoffzellen von Stefan Krick ( Stevox ) war Mitte Februar zunächst auf ein neues Allzeithoch gestiegen. Innerhalb von 1,5 Wochen kam es dann zu einem Rückschlag von 28 Prozent und damit einem neuen maximalen Drawdown. Mittlerweile steht der Kurs aber schon wieder 16 Prozent höher. Größere Umschichtungen hat der Trader in diesen hektischen Tagen nicht vorgenommen. Dafür kommentierte er aber das Geschehen am Markt recht umfangreich, wobei vor allem der Anlagehorizont der Handelsidee hervorgehoben wurde: „Wenn sich die Lage rund um den Coronavirus wieder beruhigt, wird auch das wikifolio deutlich steigen. Die Strategie des wikifolios ist langfristig ausgerichtet und solche heftigen Rücksetzer wird es immer mal wieder geben. Diese Rücksetzer kann man allerdings gut als Einstieg nutzen. Ich denke weiterhin Wasserstoff wird die einzige Möglichkeit für eine ‚grüne‘ Zukunft sein. Die Nachfrage nach Technologien rund um Wasserstoff & Brennstoffzellen wird wachsen und die Kosten werden sinken.“

Wasserstoff & Brennstoffzellen Stevox DE000LS9NCK3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +128,8 % seit 06.07.2018

-27,4 % 1 Jahr 1,15 × Risiko-Faktor

EUR 14.433.204,45 investiertes Kapital "Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft!"

Einen Schuss hat der Trader noch frei

Deutlich aktiver war in den vergangenen Tagen Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS). Er hat in seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien bereits die dritte von maximal vier pro Jahr vorgesehenen Anpassungen vorgenommen. Die neuen Top-Positionen sind nun ITM Power und Nel Asa. Die jüngste Kursentwicklung ist vergleichbar mit der seines Trader-Kollegen: Neues Rekordhoch am 19. Februar, Einbruch um 25 Prozent bis zum Monatsende und seitdem plus 18 Prozent. Diese Schwankungen untermauern das, was auch Schwarz selbst über die von ihm hier bevorzugte Branche denkt: „Die Wasserstoff-Werte sind sehr spekulativ, aber meiner Meinung nach haben sie auch unglaubliche Chancen.“

Investment in Wasserstoff Aktien ARMEGAS DE000LS9NE38 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +268,2 % seit 11.09.2018

+5,2 % 1 Jahr 0,89 × Risiko-Faktor

EUR 14.843.960,45 investiertes Kapital Langfristige Strategie!

Hohe Risiken und hohe Performance-Ziele

Auf kein bestimmtes Segment hat sich Janos Molnar ( IMRESEARCH ) bei seinem wikifolio IM Research festgelegt. Er will laut Handelsidee größtenteils Hebelprodukte handeln und hat dabei vor allem Aktien mit einem seiner Ansicht nach „überdurchschnittlichen Umsatz- und Gewinnwachstum“ im Blick. Aktuell besteht das Musterdepot ausschließlich aus Einzelaktien (41 Prozent) und einem Bitcoin-Tracker (12 Prozent). Der Rest wird als Cash gehalten. Intraday handelt der Trader allerdings recht fleißig mit Knock-out-Produkten, die sich zuletzt vor allem auf die amerikanischen Aktienindizes bezogen. Seine Aktionen basieren dabei unter anderem auf der technischen Analyse in verschiedenen Zeithorizonten sowie zusätzlichen Indikatoren, mit denen er „anstehende Wechsel zwischen den verschiedenen Trendphasen und deren Intensität möglichst frühzeitig erkennen“ möchte.

Bislang ist das gut gelungen. Das seit 13 Monaten existierende, aber erst seit dem Sommer 2019 wirklich regelmäßig genutzte Depot kommt bei einem Maximalverlust von 19 Prozent auf eine Performance von über 200 Prozent. Das Anfang Dezember aufgelegte wikifolio-Zertifikat liegt allerdings erst mit 10 Prozent im Plus. Die Zukunft wird zeigen, ob der Trader im „Live-Handel“ eine ähnlich starke Bilanz ausweisen kann wie in der Zeit vor der Emission. Investoren sollten auf jeden Fall daran denken, dass laut Aussage des Traders „für die Kursgewinnmaximierung starke Erfolgsschwankungen und ein möglicher Totalverlust in Kauf genommen werden“.

IM Research IMRESEARCH DE000LS9PGB8 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +99,2 % seit 04.02.2019

-45,2 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 190.601,78 investiertes Kapital Rising Star