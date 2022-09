Die Bestseller-wikifolios im Juli

Für einzelne Branchen lief es allerdings richtig gut. Mit erfolgreichem Stockpicking konnte so eine schöne Outperformance generiert werden. Als gutes Beispiel dafür dienen die drei wikifolio-Zertifikate mit dem größten Zuwachs an investiertem Kapital im Juli.

In der Auswahl

wikifolio-Zertifikate mit investiertem Kapital von maximal 20 Millionen Euro

wikifolios mit einem maximalen Verlust, der nie höher als 50 Prozent war

mindestens 10 Käufe beim jeweiligen wikifolio-Zertifikat im Bewertungszeitraum

Die beliebtesten wikifolios im Juli sind...

wikifolio Performance seit Beginn Zertifikatekäufe Kapitalzuwachs im Juli (in Euro) ForInc TrendInvest 469,9 % (seit 10.12.2015) 540 4.041.097,36 Predictable Consumer Stocks 194,4 % (seit 20.12.2018) 472 2.719.393,56 Corona Vaccine Candidates 69,2 % (seit 22.04.2020) 371 2.231.102,77

Viel Geduld und ein gutes Händchen

Stefan Uhl ( Smyl ) hatte im Juli zunächst relativ wenig zu tun. Über drei Wochen lang wurde in seinem wikifolio ForInc TrendInvest kein einziger Trade abgesetzt. Das könnte daran gelegen haben, dass bei den meisten Unternehmen die Zahlen erst rund einen Monat nach Ende des Quartals veröffentlicht werden. Der Ingenieur‎ sucht in diesem Portfolio nämlich gezielt nach Aktien von Firmen, die ihre Prognosen erhöhen bzw. übertreffen. Die größten Einzelwerte sind mit HelloFresh , Hypoport und IVU Traffic folgerichtig auch Unternehmen, die von der Corona-Krise tendenziell profitieren. Ein gutes Händchen hatte der Trader zudem beim Kauf eines Hebelprodukts auf den Goldpreis, das er „aufgrund der erhöhten Risiken“ in sein wikifolio aufgenommen hatte. Hier liegt er aktuell mit über 20 Prozent im Plus. Das auf Rekordhoch notierende Musterdepot kommt seit Ende 2015 auf eine jährliche Durchschnittsrendite von weit überdurchschnittlichen 45 Prozent. Über den gesamten Zeitraum seit Erstellung sind das rund 470 Prozent.

ForInc TrendInvest Smyl DE000LS9HXM7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +333,6 % seit 10.12.2015

-45,4 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 11.764.455,51 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 45 Prozent

Erfolg mit konzentriertem Depot

Ausschließlich auf Aktien setzt Bastian Brach ( TBasti ) in seinem erst Ende 2018 eröffneten wikifolio Predictable Consumer Stocks . Trotz des relativ kurzen Zeitraums und keiner ganz einfachen Börsenphase gelang ihm bereits ein Kursplus von 193 Prozent, was von Investoren entsprechend honoriert wird. Der Großteil des Portfolios besteht aus lediglich fünf Werten. HelloFresh ist auch hier ganz vorne mit dabei. Stark vertreten sind zudem Vonovia und die zuletzt sehr gut gelaufene Westwing Group . Allesamt Unternehmen, die nach Ansicht des Traders „sehr nah am Konsumenten dran sind und oftmals veraltete Branchen durch den Einsatz von Big Data, Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung revolutionieren“.

Predictable Consumer Stocks TBasti DE000LS9PBC7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +31,1 % seit 20.12.2018

-67,1 % 1 Jahr 1,36 × Risiko-Faktor

EUR 2.886.710,73 investiertes Kapital Rasant die 5-Millionen-Euro-Marke geknackt!

Rentable Suche nach dem Impfstoff

Noch ganz frisch auf dem Markt und direkt weit oben in der Gunst der Anleger ist das Ende April ins Leben gerufene wikifolio Corona Vaccine Candidates . Der Start war mit einem Plus von über 80 Prozent in den ersten drei Monaten ja auch sehr viel versprechend. Zudem dürfte die Anlageidee den Nerv vieler Investoren getroffen haben. Die als Trader agierende Centris Capital ( CentrisCapital ) setzt auf Unternehmen, die an der Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten, wie zum Beispiel dem COVID-19 Virus, arbeiten. Die Aktien im Portfolio liegen zum Teil mit bis zu 670 Prozent im Plus. Mit 25 Werten ist das Depot relativ breit gestreut, was gerade in diesem Segment sicher seine Vorteile hat. Schließlich weiß heute noch keiner, wer sich mit seinen Impfstoffen am Ende wirklich durchsetzen wird. Zu hoffen ist für uns alle, dass es möglichst schnell geht.

