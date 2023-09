Volatiler Arm-IPO: Ein Paradies für alle Trader

Noch am selben Tag schoss der Kurs bis auf 66 Dollar nach oben und am zweiten Börsentag erreichte die Aktie in der Spitze sogar 69 Dollar. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich für Erstkäufer bereits Gewinne von mehr als 35 Prozent angesammelt. Wer bei dem britischen Chip-Spezialisten auf den nächsten KI-Hype gesetzt hatte, durfte sich bestätigt fühlen. Immerhin soll Arm eine zentrale Rolle beim Übergang zu KI-gestütztem Computing spielen. Ein Selbstläufer wird das Ganze aber wohl nicht. Denn schon jetzt gibt es zahlreiche kritische Stimmen, die an den Wachstumsplänen des Unternehmens zweifeln. Vor allem die weltweit tendenziell schwächelnde Konjunktur und der gesättigte Smartphone-Marktes nähren die Zweifel daran.

In Bezug auf den Aktienkurs wird zudem immer wieder die vermeintlich viel zu hohe Bewertung kritisiert. Wohl auch deshalb haben sich die ersten Kursgewinne mittlerweile schon wieder in Luft aufgelöst. Aktuell notiert die Arm-Aktie bei rund 55 Dollar unterhalb ihres ersten Börsenkurses. Die wikifolio-Trader haben unabhängig der vielschichtigen Diskussionen bereits fleißig mit der Aktie des Börsenneulings gehandelt. Mit 142 Trades und 115 Käufen (81 Prozent) war Arm in den vergangenen sieben Tagen sogar eine der am meisten gehandelten Aktien auf wikifolio.com.

Trading-Sentiment

Was hältst du vom Börsengang der Aktie des Chipdesigners Arm? Teile hier mit uns deine Meinung:

Erst die Mutter und jetzt die Tochter

Zugeschlagen hat zum Beispiel Sven-Oliver Massar ( SOM), der die Aktie am Montagmorgen in sein wikifolio Simply the Best aufgenommen hat. Im Vorfeld war er bereits bei der Arm-Mutter Softbank eingestiegen und konnte hier im Zuge des erfolgreichen Börsenganges einen schnellen Gewinn von 5,7 Prozent eintüten. Bei Arm liegt er aktuell erst einmal leicht im Minus. Der Trader orientiert sich bei seiner Strategie an der Theorie, nach der ca. ein Prozent der Akteure die Welt steuert. Daher will er bei den in seinen Augen wichtigsten Market Makern („Werte, die versuchen den Markt neu zu erfinden“) investiert sein. Falls der Trader nicht nur auf schnelle Gewinne spekuliert hat, zählt Arm seiner Ansicht nach wohl dazu. Knapp elf Jahre nach dem Start des Musterdepots weist das wikifolio eine Performance von 320 Prozent oder 14 Prozent pro Jahr aus. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um 17 Prozent gestiegen.

Simply the Best SOM DE000LS9BCP7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +323,5 % seit 08.11.2012

EUR 761.694,86 Investiertes Kapital -3,6 % Performance (1 J)

27,0 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +14,2 %

Schneller Gewinn und eine zweite Spekulation

Ebenfalls mit dabei ist fast schon selbstredend Christian Scheid ( Scheid), der über sein wikifolio Special Situations long/short solche besonderen Ereignisse selten auslässt. Auch bei Arm ist der Trader wieder recht schnell aktiv gewesen und hat dabei auch schon die ersten Gewinne gesichert. „Vor allem in den letzten Minuten des ersten Handelstages ging es nochmal richtig zur Sache. Ich habe in die Schlussrallye hinein eine Tradingposition gekauft – mit Erfolg: Ich konnte die Aktie am nächsten Tag mit Gewinnen von knapp sieben Prozent wieder abstoßen“, schreibt der Finanzjournalist in seinem jüngsten Kommentar. Aktuell spekuliert er nun darauf, dass die Aktie nach der Welle an Gewinnmitnahmen wieder nach oben dreht. Diese Idee ist bislang aber noch nicht aufgegangen, weshalb er hier womöglich bald den Ausstieg suchen könnte: „Was die Bewertung von Arm betrifft, sind sich fast alle Marktbeobachter einig: Mit einem KGV von rund 100 und einem KUV von etwa 20 sind die Kennziffern absurd hoch. Daher werde ich dem Trade maximal noch ein oder zwei Tage geben, bevor ich – auch mit Verlust – wieder verkaufe“, so Scheid, der seit November 2013 einen Wertzuwachs von rund 590 Prozent generieren konnte.

Special Situations long/short Scheid DE000LS9BYB1 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +586,0 % seit 09.11.2013

EUR 2.505.805,93 Investiertes Kapital +7,7 % Performance (1 J)

11,8 % Volatilität (1 J) Ø-Perf. pro Jahr: +21,6 Prozent

