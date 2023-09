Die heißesten Aktien der letzten Woche

Werde Teil der wikifolio Community, um die heißesten Aktien der Woche zu sehen! Kostenlos registrieren Login

Die Aktie von Canopy Growth ist einer der absoluten Highflyer des laufenden Monats. Ende August stand der Kurs des kanadischen Cannabis-Unternehmens noch bei unter 0,40 US-Dollar, um dann innerhalb von nicht einmal zwei Wochen bis auf über 1,90 Dollar durchzustarten. Ein Plus von rund 400 Prozent. Auslöser dieser Rallye, die auch andere Branchenplayer erfasst hat, war die Hoffnung auf eine Lockerung der amerikanischen Drogenpolitik bezüglich Cannabis. Das US-Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste hatte angekündigt, dass man die Einstufung von Cannabis überdenken wolle. In der abgelaufenen Woche kam es bei der Aktie zwar kurzzeitig mal zu Gewinnmitnahmen, unter dem Strich ging es aber trotzdem um fast 46 Prozent nach oben.

Fear of Missing Out bei Canopy Growth

Darüber freut sich unter anderem wikifolio-Trader Michael Diertl ( Md9999bux ), der den Titel in überschaubarer Gewichtung in seinem breit diversifizierten wikifolio Uran und solar hat. Genau deshalb kann er die Lage bei Canopy Growth auch sehr nüchtern bewerten. „Die Aktie könnte ihren Boden markiert haben. Es ist ein potenzieller Vervielfacher oder eben ein Schuss in den Ofen“, lautete sein jüngster Kommentar nach dem Startschuss der Rallye Ende August. Aktuell liegt er bei dem Wert mit rund 70 Prozent im Plus.

Buying the Dip bei Antares Vision

Ganz anders sieht der Kursverlauf bei Antares Vision aus. Die Aktie verlor in der abgelaufenen Woche ein Drittel ihres Wertes. Das italienische Technologieunternehmen hatte angekündigt, dass man seine Ziele bei Umsatz und Gewinnmarge in diesem Jahr nicht erreichen werde. Ausschlaggebend dafür sollen unerwartet hohe Kosten sowie Probleme bei der russischen Tochter sein, die nun verkauft werden soll. Der sehr erfahrene und auch erfolgreiche wikifolio-Trader Simon Weishar ( Szew ) bleibt von den Erfolgsaussichten dennoch überzeugt. „Nach dem guten ersten Halbjahr zeigt die Guidance auf, dass das zweite Halbjahr schwieriger werden könnte, was für mich aber nun mehr als eingepreist ist. Die aktuellen Herausforderungen lassen sich aber auch in den Griff bekommen“, so sein Fazit zu den jüngsten Nachrichten. Für sein wikifolio Szew Grundinvestment hatte er die Aktie zu Beginn der vergangenen Woche zunächst verkauft, um sie im Anschluss auf niedrigerem Niveau wieder einzusammeln. Ähnlich haben wohl auch andere wikifolio Trader auf den Kursrutsch reagiert. Darauf deutet jedenfalls der deutliche Käuferüberhang hin, den das Trading-Sentiment der Aktie anzeigt:

Taking Profit bei Commerzbank und Deutsche Bank

Die deutschen Banken haben sich zuletzt vergleichsweise gut geschlagen. Die Unternehmen der Finanzbranche profitieren von den gestiegenen Zinsen. In der vergangenen Woche hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zum zehnten Mal in Folge die Leitzinsen angehoben. Viele Marktbeobachter gehen nun aber davon aus, dass der Zinsgipfel erreicht ist. Vielleicht auch deshalb haben einige Trader die gestiegenen Kurse bei den einheimischen Aktien der Commerzbank und der Deutsche Bank für Gewinnmitnahmen genutzt. Damit stellen sie sich allerdings gegen die Mehrzahl der Analysten, die laut aktien.guide bei beiden Aktien noch Luft nach oben sehen. Bei der Deutschen Bank liegt der von den Experten ermittelte faire Wert gut 29 Prozent über dem aktuellen Kurs, bei der Commerzbank zeigt das durchschnittliche Kursziel sogar fast 44 Prozent Potenzial für die Aktie an:

Jumping the Ship bei BioNTech

Der jüngste Höhenflug der BioNTech -Aktie ist in den vergangenen Tagen erst einmal gestoppt worden. Die Aktie hatte zuvor von den wieder gestiegenen Corona-Fällen profitiert. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach lässt sich heute erst mal öffentlichkeitswirksam gegen das Virus impfen, so wie die Ständige Impfkommission (Stiko) es allen Menschen ab 60 empfohlen hat. Ob der Rest der Bevölkerung nachzieht und ob die Aktie davon profitieren kann, ist noch ungewiss. Sicher ist hingegen, dass sich die Mehrzahl der wikifolio Trader in der abgelaufenen Woche von der Aktie getrennt hat. Das zeigt ein schneller Blick auf das Trading-Sentiment der immer noch in keinem Index der DAX-Familie vertretenen Aktie:

