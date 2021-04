Die beliebtesten 5 Immo-Aktien auf wikifolio.com

Aktionäre schätzen an der Vonovia unter anderem die seit Jahren steigende Dividende. So auch Trader Manfred Wagner ( oekethic ), der sich die Aktie Anfang März in sein wikifolio oekethic Nachhaltigkeit legte: „Kein potenzieller Verzehnfacher, aber die Aussicht auf Ruhe und Verlässlichkeit sollte meinem wikifolio ein wenig Stabilität geben. Zudem zahlt Vonovia seit Jahren schon eine wachsende Dividende. Weitere Zukäufe sind geplant.“

Steico ist ein deutsches Unternehmen für nachhaltige Dämmstoffe aus Holzfaser. Zu den Kunden des Konzerns zählen Baustoffhandel, Holzbaubetriebe, Fertighausindustrie, Laminat- und Parkettbodenhersteller sowie Baumärkte. Steico verdient sein Geld also nicht direkt mit Immobilien, sondern mit dem Vertrieb von Baustoffen für deren Errichtung. Und diese sind gefragt wie nie. Nach vorläufigen Geschäftszahlen hat Steico im vergangenen Jahr mit 308,8 Millionen Euro (Vorjahr: 281 Millionen Euro) einen Umsatzrekord erzielt.

Das Management ruht sich darauf nicht aus. Trader Vincent Soltau ( Juliette), der 8,4 Prozent des Vermögens seines wikifolios Trend- & Newstrading Aktienwerte in die Aktie investiert hat, weiß: „Steico investiert in Produktionsanlagen für Holzfaser-Dämmstoffe am Standort in Gromadka (Polen), wodurch sich die Produktionskapazitäten deutlich erhöhen werden. Auch an anderen Standorten investiert Steico in fortlaufende Erweiterungen weiterer Produktionskapazitäten.“