2 Dach-wikifolios voller Profi-Trader - für den nachhaltigen Vorteil

Marco Schai aka TraderNONOLET ist privater Vollzeit- und seit September 2016 auch wikifolio-Trader. Das Interessante bei den wikifolios ist, sagt er, dass man sein eigenes Trading diversifizieren und in andere Talente investieren kann. Entsprechend betreut er auch zwei Dach-wikifolios.

In die Dach-wikifolios „NONOLET“ und „Best of NONOLET“ kommen vornehmlich Profi-Trader, die laut Schai nachhaltig mit den wikifolios Geld verdienen und ihre Drawdowns bislang auch im Griff hatten. Doch bevor es soweit ist, müssen die wikifolios erst einmal eine Reihe an quantitativen Kriterien erfüllen und werden dann auf Herz und Nieren geprüft.

Wie Schai seine Dach-wikifolios mit den seiner Meinung nach aussichtsreichsten Kandidaten bestückt, erklärt er in den beiden folgenden Interviews mit dem Börsenradio.

Marco Schai aka TraderNONOLET über das Dach-wikifolio „NONOLET“ ...

... und „Best of NONOLET“

