Borussia Dortmund verärgert mit Schuldenabbau seine Aktionäre

Von daher war es nicht nur aus Sicht der Fans, sondern auch der Aktionäre wichtig, dass Borussia Dortmund (BVB) vergangenen Mittwoch das Auftaktspiel dieser Königsklasse in Istanbul mit 2:1 gewonnen hat. Auch in der Bundesliga ist der BVB nach fünf Spieltagen als Tabellendritter gut aus den Startlöchern gekommen. Trotzdem brach die Aktie am Donnerstag in dem beschriebenen Ausmaß ein und setzte ihre Talfahrt bis heute weiter fort.

Ernüchterung bei langjährigem Anhänger

Der Auslöser des Kursrutsches ist diesmal nicht auf, sondern neben dem Platz zu finden. Weil der Bundesligist u.a. durch die fehlenden Zuschauereinnahmen während der Corona-Pandemie einen recht hohen Schuldenberg angehäuft hat, entschied sich der Vorstand nun für eine Erhöhung des Kapitals. Mit der Ausgabe von rund 18,4 Millionen neuen Aktien soll eine Einnahme von 86,5 Millionen Euro generiert werden. Die Schulden könnten so mit einem Schlag beglichen werden. Dass der Ausgabekurs mit 4,70 Euro gut 20 Prozent unter der bei Bekanntgabe der Pläne aktuellen Notierung der Aktie lag, sorgte am Markt aber für Verärgerung. wikifolio-Trader Kai Knobloch ( Halbprofi87 ), der in den vergangenen Jahren ein großer Fan der BVB-Aktie war, zog mit Blick auf die in dieser Form geplante Kapitalmaßnahme ein sehr ernüchtertes Fazit: „Die Unternehmensführung von Borussia Dortmund hat heute wieder gezeigt, an welcher Stelle die Belange ihrer Aktionäre stehen. Die BVB-Aktie stellt für mich spätestens ab heute kein langfristiges Investment mehr da. Sollte sie nochmal Bestandteil dieses wikifolios werden, dann nur unter kurzfristigen Trading-Aspekten.“ Die letzten Stücke aus dem seit 2014 mit durchschnittlich 18 Prozent Jahresrendite glänzenden wikifolio Trend & Fundamental wurden am Donnerstag mit einem kleinen Gewinn verkauft.

Trend & Fundamental Halbprofi87 DE000LS9DGG3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +245,4 % seit 04.04.2014

+30,6 % 1 Jahr - Risiko-Faktor

EUR 607.608,40 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 17,9 Prozent

Spekulative Käufe zum Wochenstart

Ob sich ausreichend Aktionäre finden, die an der bis zum 4. Oktober laufenden Kapitalerhöhung teilnehmen, ist zumindest aus finanzieller Sicht zweitrangig für das Unternehmen. Die Emissionsbank Berenberg hat sich verpflichtet, im Notfall alle nicht gezeichneten neuen Aktien zu übernehmen. Damit könnte sich der Blick vielleicht schon bald wieder auf die sportlichen Erfolge des BVB richten, der mit dem erfolgreichen Jung-Stürmer Erling Haaland ein echtes Juwel in seinen Reihen hat. Darauf spekulieren wahrscheinlich auch diejenigen Trader, die nach dem Kursrutsch zugegriffen haben. So wie Vincent Soltau ( Juliette ), der in seinem wikifolio Trend- & Newstrading Aktienwerte zum Wochenstart bei rund 5,20 Euro eine Position bei dem Titel aufgebaut hat. Neben einer Handvoll Basisinvestments setzt Soltau in diesem Musterdepot immer wieder auch auf kurzfristige Trades. Dieser Anlage-Mix bescherte ihm seit Anfang 2017 eine durchschnittliche Performance von über 40 Prozent.

Trend- & Newstrading Aktienwerte Juliette DE000LS9K0N5 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Kennzahlen +404,3 % seit 13.01.2017

+72,1 % 1 Jahr 0,81 × Risiko-Faktor

EUR 3.678.413,33 investiertes Kapital Ø-Performance pro Jahr: 41,0 Prozent

Die 10 meistgehandelten deutschen Aktien der letzten sieben Tage:

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Varta DE000A0TGJ55 370 300,67 323 71% 2 HelloFresh DE000A161408 1 749 019,83 226 56% 3 Salzgitter DE0006202005 573 441,06 166 72% 4 Borussia Dortmund DE0005493092 200 921,93 142 84% 5 Allianz DE0008404005 34 128,63 140 74% 6 Volkswagen (VZ) DE0007664039 108 032,10 135 71% 7 BASF DE000BASF111 143 136,12 133 64% 8 IVU Traffic Technologies DE0007448508 589 910,62 132 72% 9 Westwing Group DE000A2N4H07 430 257,38 130 80% 10 Schaeffler DE000SHA0159 280 150,89 125 64%

Alle wikifolios mit Borussia Dortmund im Depot! Erfahren Sie, in welchen investierbaren wikifolios die Aktie vertreten ist und wie Trader das Papier handeln. wikifolio-Suche